S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eli Lilly von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Eli Lilly-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Eli Lilly-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Eli Lilly-Anteile an diesem Tag 79,89 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Eli Lilly-Aktie investiert hat, hat nun 125,172 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 143 867,82 USD, da sich der Wert eines Eli Lilly-Papiers am 04.09.2026 auf 1 149,36 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 338,68 Prozent angezogen.

Eli Lilly markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,08 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at