S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eli Lilly von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Eli Lilly-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Eli Lilly-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 966,64 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Eli Lilly-Aktie investierten, hätten nun 10,345 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 606,78 USD, da sich der Wert einer Eli Lilly-Aktie am 09.11.2026 auf 1 411,95 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 46,07 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Eli Lilly bezifferte sich zuletzt auf 1,27 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at