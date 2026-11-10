EMCOR Group Aktie

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WKN: 898814 / ISIN: US29084Q1004

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Rentables EMCOR Group-Investment? 10.11.2026 16:03:50

S&P 500-Titel EMCOR Group-Aktie: Hätte sich ein Investment in EMCOR Group vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

Bei einem frühen EMCOR Group-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurde die EMCOR Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 656,33 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die EMCOR Group-Aktie investiert, befänden sich nun 0,152 EMCOR Group-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 99,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 652,89 USD belief. Mit einer Performance von -0,52 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für EMCOR Group eine Börsenbewertung in Höhe von 26,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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