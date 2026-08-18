S&P 500-Titel EMCOR Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EMCOR Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in EMCOR Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades EMCOR Group-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen EMCOR Group-Anteile an diesem Tag bei 612,92 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die EMCOR Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,163 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 140,73 USD, da sich der Wert einer EMCOR Group-Aktie am 17.08.2026 auf 862,54 USD belief. Damit wäre die Investition 40,73 Prozent mehr wert.

EMCOR Group wurde am Markt mit 36,92 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at