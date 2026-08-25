EMCOR Group Aktie

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WKN: 898814 / ISIN: US29084Q1004

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Lohnende EMCOR Group-Investition? 25.08.2026 16:03:38

S&P 500-Titel EMCOR Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMCOR Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in EMCOR Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

EMCOR Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 220,13 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die EMCOR Group-Aktie investiert hat, hat nun 4,543 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 474,76 USD, da sich der Wert eines EMCOR Group-Papiers am 24.08.2026 auf 764,90 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 247,48 Prozent zugenommen.

EMCOR Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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