EMCOR Group Aktie

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WKN: 898814 / ISIN: US29084Q1004

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Lukrative EMCOR Group-Investition? 27.10.2026 16:04:15

S&P 500-Titel EMCOR Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMCOR Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren EMCOR Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das EMCOR Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 116,52 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,582 EMCOR Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der EMCOR Group-Aktie auf 665,93 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 715,16 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 471,52 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für EMCOR Group eine Börsenbewertung in Höhe von 29,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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