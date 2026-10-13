S&P 500-Titel EMCOR Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMCOR Group von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in EMCOR Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das EMCOR Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die EMCOR Group-Aktie an diesem Tag 677,02 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14,771 EMCOR Group-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 508,67 USD, da sich der Wert eines EMCOR Group-Anteils am 12.10.2026 auf 779,16 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,09 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für EMCOR Group eine Börsenbewertung in Höhe von 34,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at