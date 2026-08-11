S&P 500-Titel EMCOR Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EMCOR Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in EMCOR Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden EMCOR Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 56,39 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 177,336 EMCOR Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 809,33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 143 523,67 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 335,24 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von EMCOR Group belief sich zuletzt auf 36,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at