EMCOR Group Aktie

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WKN: 898814 / ISIN: US29084Q1004

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EMCOR Group-Investition im Blick 15.09.2026 16:03:48

S&P 500-Titel EMCOR Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EMCOR Group von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen EMCOR Group-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das EMCOR Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 628,75 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,590 EMCOR Group-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 192,37 USD, da sich der Wert eines EMCOR Group-Anteils am 14.09.2026 auf 749,70 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 192,37 USD, was einer positiven Performance von 19,24 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für EMCOR Group eine Börsenbewertung in Höhe von 34,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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