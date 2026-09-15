EMCOR Group Aktie
WKN: 898814 / ISIN: US29084Q1004
|EMCOR Group-Investition im Blick
|
15.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel EMCOR Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EMCOR Group von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das EMCOR Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 628,75 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,590 EMCOR Group-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 192,37 USD, da sich der Wert eines EMCOR Group-Anteils am 14.09.2026 auf 749,70 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 192,37 USD, was einer positiven Performance von 19,24 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für EMCOR Group eine Börsenbewertung in Höhe von 34,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EMCOR Group Inc.
Analysen zu EMCOR Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EMCOR Group Inc.
|642,60
|-0,74%