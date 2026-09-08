EMCOR Group Aktie
WKN: 898814 / ISIN: US29084Q1004
|Frühes Investment
|
08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Titel EMCOR Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMCOR Group von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem EMCOR Group-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der EMCOR Group-Aktie betrug an diesem Tag 57,96 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,725 EMCOR Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 754,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 301,17 USD wert. Damit wäre die Investition um 1 201,17 Prozent gestiegen.
Am Markt war EMCOR Group jüngst 33,26 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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