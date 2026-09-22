EMCOR Group Aktie
WKN: 898814 / ISIN: US29084Q1004
|Rentables EMCOR Group-Investment?
|
22.09.2026 16:03:38
S&P 500-Titel EMCOR Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMCOR Group von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem EMCOR Group-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die EMCOR Group-Aktie bei 210,03 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 47,612 EMCOR Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.09.2026 36 076,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 757,71 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 260,76 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte EMCOR Group einen Börsenwert von 33,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EMCOR Group Inc.
Analysen zu EMCOR Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EMCOR Group Inc.
|660,60
|0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach Rekord stabil -- DAX kaum verändert -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.