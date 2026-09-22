S&P 500-Titel EMCOR Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMCOR Group von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen EMCOR Group-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem EMCOR Group-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die EMCOR Group-Aktie bei 210,03 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 47,612 EMCOR Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.09.2026 36 076,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 757,71 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 260,76 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte EMCOR Group einen Börsenwert von 33,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at