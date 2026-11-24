EMCOR Group Aktie
WKN: 898814 / ISIN: US29084Q1004
|Lohnende EMCOR Group-Anlage?
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24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Titel EMCOR Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMCOR Group von vor 5 Jahren verdient
Die EMCOR Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 128,62 USD wert. Bei einem EMCOR Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 77,748 EMCOR Group-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 50 496,81 USD, da sich der Wert eines EMCOR Group-Anteils am 23.11.2026 auf 649,49 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 50 496,81 USD entspricht einer Performance von +404,97 Prozent.
Der Börsenwert von EMCOR Group belief sich zuletzt auf 26,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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