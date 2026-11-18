Emerson Electric Aktie
WKN: 850981 / ISIN: US2910111044
|Langfristige Investition
|
18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Emerson Electric-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Emerson Electric-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 89,27 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Emerson Electric-Aktie investiert, befänden sich nun 112,020 Emerson Electric-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Emerson Electric-Papiers auf 159,15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 827,94 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 78,28 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Emerson Electric eine Börsenbewertung in Höhe von 88,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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