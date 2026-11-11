S&P 500-Titel Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Emerson Electric von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Emerson Electric-Aktien verdienen können.

Emerson Electric-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Emerson Electric-Aktie bei 129,53 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Emerson Electric-Aktie investiert, befänden sich nun 7,720 Emerson Electric-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Emerson Electric-Papiers auf 167,54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 293,45 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 29,34 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Emerson Electric eine Börsenbewertung in Höhe von 94,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at