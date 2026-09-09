Emerson Electric Aktie

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WKN: 850981 / ISIN: US2910111044

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Rentable Emerson Electric-Investition? 09.09.2026 16:04:00

S&P 500-Titel Emerson Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Emerson Electric-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Emerson Electric eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 09.09.2016 wurde die Emerson Electric-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Emerson Electric-Anteile betrug an diesem Tag 50,86 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 19,662 Emerson Electric-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Emerson Electric-Papiers auf 152,15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 991,55 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 199,15 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Emerson Electric belief sich zuletzt auf 85,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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