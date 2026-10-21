S&P 500-Titel Emerson Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Emerson Electric-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Emerson Electric-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Emerson Electric-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 91,47 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Emerson Electric-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,933 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 160,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 754,24 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 75,42 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Emerson Electric belief sich zuletzt auf 89,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at