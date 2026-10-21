Emerson Electric Aktie
WKN: 850981 / ISIN: US2910111044
|Performance unter der Lupe
|
21.10.2026 16:03:39
S&P 500-Titel Emerson Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Emerson Electric-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Emerson Electric-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 91,47 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Emerson Electric-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,933 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 160,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 754,24 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 75,42 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Emerson Electric belief sich zuletzt auf 89,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Emerson Electric Co.
Analysen zu Emerson Electric Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Emerson Electric Co.
|139,15
|-4,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt kräftig ab -- DAX leichter -- US-Börsen schwächer - NASDAQ tiefrot -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street notiert leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.