S&P 500-Titel Entergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Entergy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Entergy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Entergy-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Entergy-Anteile bei 46,69 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Entergy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 214,202 Entergy-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 105,11 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 514,73 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 125,15 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Entergy belief sich zuletzt auf 50,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at