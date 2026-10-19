Entergy Aktie
WKN: 889290 / ISIN: US29364G1031
|Entergy-Anlage unter der Lupe
|
19.10.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Entergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Entergy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Entergy-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Entergy-Anteile bei 46,69 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Entergy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 214,202 Entergy-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 105,11 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 514,73 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 125,15 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Entergy belief sich zuletzt auf 50,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Entergy Corp.
Analysen zu Entergy Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Entergy Corp.
|92,24
|-1,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street geht es nach oben. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.