Entergy Aktie
WKN: 889290 / ISIN: US29364G1031
|Lohnende Entergy-Investition?
|
12.10.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Entergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Entergy von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Entergy-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Entergy-Anteile 95,26 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,498 Entergy-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2026 1 079,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 102,80 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,92 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Entergy belief sich jüngst auf 48,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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