Entergy Aktie

Entergy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889290 / ISIN: US29364G1031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Entergy-Investition? 12.10.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Entergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Entergy von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Entergy-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Entergy-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Entergy-Anteile 95,26 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,498 Entergy-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2026 1 079,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 102,80 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,92 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Entergy belief sich jüngst auf 48,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Entergy Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Entergy Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Entergy Corp. 92,64 1,09% Entergy Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich stark -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen