So viel hätten Anleger mit einem frühen Entergy-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Entergy-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Entergy-Aktie betrug an diesem Tag 53,15 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Entergy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 18,815 Entergy-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 104,38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 963,88 USD wert. Damit wäre die Investition um 96,39 Prozent gestiegen.

Entergy wurde am Markt mit 49,53 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at