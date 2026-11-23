Entergy Aktie
WKN: 889290 / ISIN: US29364G1031
|Rentable Entergy-Anlage?
|
23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Entergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Entergy von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Entergy-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Entergy-Aktie betrug an diesem Tag 53,15 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Entergy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 18,815 Entergy-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 104,38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 963,88 USD wert. Damit wäre die Investition um 96,39 Prozent gestiegen.
Entergy wurde am Markt mit 49,53 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Entergy Corp.
Analysen zu Entergy Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Entergy Corp.
|98,20
|3,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerErste Gegenbewegung läuft: ATX legt kräftig zu -- DAX verbucht deutliche Gewinne -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich wenig bewegt
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stark. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.