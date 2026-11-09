Entergy Aktie
WKN: 889290 / ISIN: US29364G1031
|Entergy-Anlage
|
09.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Entergy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Entergy von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde die Entergy-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 97,19 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 102,891 Entergy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 110,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 374,63 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,75 Prozent gesteigert.
Entergy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 52,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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