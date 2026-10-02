EOG Resources Aktie

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WKN: 877961 / ISIN: US26875P1012

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EOG Resources-Performance 02.10.2026 16:03:37

S&P 500-Titel EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EOG Resources-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EOG Resources-Aktie Anlegern gebracht.

EOG Resources-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren EOG Resources-Anteile an diesem Tag 110,40 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 90,580 EOG Resources-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 799,82 USD, da sich der Wert einer EOG Resources-Aktie am 01.10.2026 auf 141,31 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 28,00 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von EOG Resources belief sich zuletzt auf 72,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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