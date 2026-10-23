EOG Resources Aktie
WKN: 877961 / ISIN: US26875P1012
|Lohnender EOG Resources-Einstieg?
|
23.10.2026 16:03:48
S&P 500-Titel EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EOG Resources-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der EOG Resources-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 93,88 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 106,519 EOG Resources-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.10.2026 16 825,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 157,96 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 68,26 Prozent angewachsen.
Insgesamt war EOG Resources zuletzt 82,74 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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