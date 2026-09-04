S&P 500-Titel EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EOG Resources-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in EOG Resources eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das EOG Resources-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 121,60 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die EOG Resources-Aktie investiert hat, hat nun 8,224 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 145,96 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 200,33 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 20,03 Prozent vermehrt.

EOG Resources markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 78,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at