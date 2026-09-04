EOG Resources Aktie

EOG Resources für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 877961 / ISIN: US26875P1012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler EOG Resources-Einstieg? 04.09.2026 16:03:37

S&P 500-Titel EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EOG Resources-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in EOG Resources eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das EOG Resources-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 121,60 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die EOG Resources-Aktie investiert hat, hat nun 8,224 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 145,96 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 200,33 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 20,03 Prozent vermehrt.

EOG Resources markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 78,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu EOG Resources Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu EOG Resources Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

EOG Resources Inc. 124,75 -0,68% EOG Resources Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
05:24 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.09.26 NVIDIA-Investments im Check: Diese Aktien hielt der KI-Gigant in Q2
04.09.26 KW 36: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.09.26 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen