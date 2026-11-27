EOG Resources Aktie
WKN: 877961 / ISIN: US26875P1012
|Performance unter der Lupe
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Titel EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EOG Resources-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der EOG Resources-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 106,20 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die EOG Resources-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9,416 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 396,52 USD, da sich der Wert eines EOG Resources-Papiers am 25.11.2026 auf 148,31 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 39,65 Prozent vermehrt.
Der EOG Resources-Wert an der Börse wurde auf 76,69 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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