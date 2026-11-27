Investoren, die vor Jahren in EOG Resources-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der EOG Resources-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 106,20 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die EOG Resources-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9,416 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 396,52 USD, da sich der Wert eines EOG Resources-Papiers am 25.11.2026 auf 148,31 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 39,65 Prozent vermehrt.

Der EOG Resources-Wert an der Börse wurde auf 76,69 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at