S&P 500-Titel EOG Resources-Aktie: So viel hätte eine Investition in EOG Resources von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen EOG Resources-Investment verdienen können.

Das EOG Resources-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 115,97 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in EOG Resources-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,862 EOG Resources-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 117,44 USD, da sich der Wert eines EOG Resources-Anteils am 06.08.2026 auf 136,20 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,44 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von EOG Resources belief sich zuletzt auf 70,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at