Equifax Aktie
WKN: 854618 / ISIN: US2944291051
|Langfristige Anlage
|
10.11.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Equifax-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equifax von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Equifax-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Equifax-Aktie bei 184,91 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,541 Equifax-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 188,33 USD gerechnet, wäre die Investition nun 101,85 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 1,85 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Equifax belief sich zuletzt auf 22,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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