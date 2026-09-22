Equifax Aktie

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WKN: 854618 / ISIN: US2944291051

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Hochrechnung 22.09.2026 16:03:38

S&P 500-Titel Equifax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Equifax-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Equifax-Aktie Investoren gebracht.

Das Equifax-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Equifax-Anteile an diesem Tag bei 262,68 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 38,069 Equifax-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Equifax-Papiers auf 158,62 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 038,53 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 6 038,53 USD, was einer negativen Performance von 39,61 Prozent entspricht.

Equifax wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,65 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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