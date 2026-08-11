Equifax Aktie
WKN: 854618 / ISIN: US2944291051
|Equifax-Investment im Blick
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11.08.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Equifax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Equifax von vor einem Jahr bedeutet
Am 11.08.2025 wurde das Equifax-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Equifax-Papier bei 239,63 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Equifax-Aktie investiert, befänden sich nun 41,731 Equifax-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 554,98 USD, da sich der Wert eines Equifax-Papiers am 10.08.2026 auf 181,04 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 7 554,98 USD, was einer negativen Performance von 24,45 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Equifax belief sich zuletzt auf 21,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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