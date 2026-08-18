Equifax Aktie

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WKN: 854618 / ISIN: US2944291051

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Performance im Blick 18.08.2026 16:03:44

S&P 500-Titel Equifax-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Equifax von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Equifax-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 18.08.2023 wurde das Equifax-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 192,16 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Equifax-Aktie investiert hat, hat nun 0,520 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 17.08.2026 92,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 176,80 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 7,99 Prozent.

Equifax war somit zuletzt am Markt 21,27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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