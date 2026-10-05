S&P 500-Titel Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Equinix-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Equinix-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Equinix-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Equinix-Papier an diesem Tag 760,07 USD wert. Bei einem Equinix-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,132 Equinix-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Equinix-Anteile wären am 02.10.2026 134,95 USD wert, da der Schlussstand 1 025,72 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34,95 Prozent erhöht.

Insgesamt war Equinix zuletzt 101,31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at