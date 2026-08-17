Equinix Aktie

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WKN DE: A14M21 / ISIN: US29444U7000

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Lukrative Equinix-Investition? 17.08.2026 16:03:30

S&P 500-Titel Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equinix von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Equinix-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 17.08.2016 wurde das Equinix-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Equinix-Anteile an diesem Tag bei 367,00 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27,248 Equinix-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 1 102,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30 029,97 USD wert. Mit einer Performance von +200,30 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Equinix belief sich jüngst auf 108,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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