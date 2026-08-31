Equinix Aktie
WKN DE: A14M21 / ISIN: US29444U7000
|Equinix-Investment im Blick
|
31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equinix von vor 3 Jahren eingefahren
Equinix-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 781,38 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,280 Equinix-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 1 044,41 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 336,62 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 33,66 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Equinix eine Börsenbewertung in Höhe von 103,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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