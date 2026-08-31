S&P 500-Titel Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equinix von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Equinix-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Equinix-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 781,38 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,280 Equinix-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 1 044,41 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 336,62 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 33,66 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Equinix eine Börsenbewertung in Höhe von 103,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at