S&P 500-Titel Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equinix von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Equinix-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Equinix-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 719,51 USD. Bei einem Equinix-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,139 Equinix-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 132,73 USD, da sich der Wert eines Equinix-Papiers am 23.10.2026 auf 955,03 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32,73 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Equinix betrug jüngst 94,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at