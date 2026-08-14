Equity Residential Aktie
WKN: 985334 / ISIN: US29476L1070
|Profitable Equity Residential-Anlage?
|
14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Titel Equity Residential-Aktie: Hätte sich eine Equity Residential-Investition von vor 10 Jahren rentiert?
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Equity Residential-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 66,36 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 150,693 Equity Residential-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 65,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 941,23 USD wert. Damit wäre die Investition um 0,59 Prozent gesunken.
Equity Residential markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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