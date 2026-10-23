S&P 500-Titel Equity Residential-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Equity Residential-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Equity Residential-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Equity Residential-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 56,34 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,775 Equity Residential-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 112,83 USD, da sich der Wert eines Equity Residential-Papiers am 22.10.2026 auf 63,57 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 12,83 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Equity Residential belief sich zuletzt auf 47,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at