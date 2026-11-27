Equity Residential Aktie
WKN: 985334 / ISIN: US29476L1070
|Lohnende Equity Residential-Anlage?
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Titel Equity Residential-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Equity Residential von vor 5 Jahren verloren
Am 27.11.2021 wurde das Equity Residential-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Equity Residential-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 84,27 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 118,666 Equity Residential-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 65,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 752,46 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,48 Prozent verringert.
Der Equity Residential-Wert an der Börse wurde auf 50,41 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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