So viel hätten Anleger mit einem frühen Equity Residential-Investment verlieren können.

Am 27.11.2021 wurde das Equity Residential-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Equity Residential-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 84,27 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 118,666 Equity Residential-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 65,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 752,46 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,48 Prozent verringert.

Der Equity Residential-Wert an der Börse wurde auf 50,41 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at