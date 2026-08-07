Equity Residential Aktie

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WKN: 985334 / ISIN: US29476L1070

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Hochrechnung 07.08.2026 16:03:45

S&P 500-Titel Equity Residential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Equity Residential-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Equity Residential-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Equity Residential-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Equity Residential-Aktie bei 84,68 USD. Bei einem Equity Residential-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,809 Equity Residential-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Equity Residential-Papiere wären am 06.08.2026 787,67 USD wert, da der Schlussstand 66,70 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 21,23 Prozent verkleinert.

Equity Residential markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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