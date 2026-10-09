S&P 500-Titel Equity Residential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Equity Residential von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Equity Residential-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde die Equity Residential-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 60,80 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,447 Equity Residential-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 59,98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 986,51 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 1,35 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Equity Residential eine Börsenbewertung in Höhe von 45,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at