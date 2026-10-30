Equity Residential Aktie
WKN: 985334 / ISIN: US29476L1070
|Lukratives Equity Residential-Investment?
|
30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Titel Equity Residential-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Equity Residential von vor 5 Jahren angefallen
Am 30.10.2021 wurde das Equity Residential-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Equity Residential-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 86,40 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,574 Equity Residential-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 714,70 USD, da sich der Wert eines Equity Residential-Anteils am 29.10.2026 auf 61,75 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 28,53 Prozent.
Equity Residential markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 47,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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