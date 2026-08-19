Essex Property Trust Aktie
WKN: 891315 / ISIN: US2971781057
|Frühes Investment
|
19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Titel Essex Property Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Essex Property Trust-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Essex Property Trust-Papier statt. Der Schlusskurs der Essex Property Trust-Anteile betrug an diesem Tag 224,58 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Essex Property Trust-Aktie investierten, hätten nun 0,445 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 126,33 USD, da sich der Wert eines Essex Property Trust-Anteils am 18.08.2026 auf 283,71 USD belief. Mit einer Performance von +26,33 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Essex Property Trust belief sich zuletzt auf 18,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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