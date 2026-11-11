S&P 500-Titel Essex Property Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Essex Property Trust von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Essex Property Trust-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Essex Property Trust-Aktie bei 215,33 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,464 Essex Property Trust-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 128,06 USD, da sich der Wert einer Essex Property Trust-Aktie am 10.11.2026 auf 275,75 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28,06 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Essex Property Trust zuletzt 17,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at