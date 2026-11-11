Essex Property Trust Aktie

Essex Property Trust ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 891315 / ISIN: US2971781057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 11.11.2026 16:03:53

S&P 500-Titel Essex Property Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Essex Property Trust von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Essex Property Trust-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Essex Property Trust-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Essex Property Trust-Aktie bei 215,33 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,464 Essex Property Trust-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 128,06 USD, da sich der Wert einer Essex Property Trust-Aktie am 10.11.2026 auf 275,75 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28,06 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Essex Property Trust zuletzt 17,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Essex Property Trust

mehr Nachrichten

Analysen zu Essex Property Trust

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Essex Property Trust 246,20 -0,32% Essex Property Trust

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen