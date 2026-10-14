Essex Property Trust Aktie
WKN: 891315 / ISIN: US2971781057
|Essex Property Trust-Investmentbeispiel
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14.10.2026 16:03:54
S&P 500-Titel Essex Property Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Essex Property Trust-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 14.10.2016 wurde das Essex Property Trust-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Essex Property Trust-Papiers betrug an diesem Tag 208,72 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Essex Property Trust-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,911 Essex Property Trust-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 026,06 USD, da sich der Wert eines Essex Property Trust-Papiers am 13.10.2026 auf 271,88 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 13 026,06 USD, was einer positiven Performance von 30,26 Prozent entspricht.
Der Essex Property Trust-Wert an der Börse wurde auf 17,23 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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