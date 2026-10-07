Essex Property Trust Aktie

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WKN: 891315 / ISIN: US2971781057

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Rentable Essex Property Trust-Investition? 07.10.2026 16:03:41

S&P 500-Titel Essex Property Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Essex Property Trust von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Essex Property Trust-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Die Essex Property Trust-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Essex Property Trust-Anteile an diesem Tag bei 329,27 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Essex Property Trust-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,037 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 272,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 827,56 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 17,24 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Essex Property Trust bezifferte sich zuletzt auf 17,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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