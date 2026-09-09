Essex Property Trust Aktie

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WKN: 891315 / ISIN: US2971781057

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Profitable Essex Property Trust-Investition? 09.09.2026 16:04:00

S&P 500-Titel Essex Property Trust-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Essex Property Trust-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Essex Property Trust-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Essex Property Trust-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Essex Property Trust-Papier an diesem Tag 328,30 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,305 Essex Property Trust-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Essex Property Trust-Aktie auf 277,41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 84,50 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15,50 Prozent verringert.

Essex Property Trust wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,92 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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