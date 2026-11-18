Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Estée Lauder Companies-Anteilseigner über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Estée Lauder Companies am 17.11.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 1,40 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Estée Lauder Companies-Dividende im Vorjahresvergleich um 18,13 Prozent gekürzt. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Estée Lauder Companies beträgt 508,00 Mio. USD. Damit wurde die Estée Lauder Companies-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 17,80 Prozent gekürzt.

Estée Lauder Companies-Aktie mit Dividendenrendite

Der Estée Lauder Companies-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 104,52 USD in den Feierabend. Die Dividendenrendite für das Jahr 2026 beträgt 1,77 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 2,12 Prozent.

Reale Rendite im Verhältnis zur Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren hat der Kurs von Estée Lauder Companies via New York 14,64 Prozent an Wert verloren. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -9,44 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Estée Lauder Companies-Kurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Estée Lauder Companies

Für 2027 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1,45 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1,39 Prozent zurückgehen.

Kerndaten von Dividenden-Titel Estée Lauder Companies

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Estée Lauder Companies steht aktuell bei 39,331 Mrd. USD. Das Estée Lauder Companies-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 158,25. Im Jahr 2026 erzielte Estée Lauder Companies einen Umsatz von 15,078 Mrd.USD sowie ein EPS von 0,50 USD.

Redaktion finanzen.at