Estée Lauder Companies Aktie

Estée Lauder Companies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897933 / ISIN: US5184391044

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Lukrative Estée Lauder Companies-Anlage? 02.10.2026 16:03:37

S&P 500-Titel Estée Lauder Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Estée Lauder Companies von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Estée Lauder Companies-Investment gewesen.

Die Estée Lauder Companies-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 88,77 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Estée Lauder Companies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 112,651 Estée Lauder Companies-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 90,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 159,96 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 1,60 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Estée Lauder Companies belief sich jüngst auf 33,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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