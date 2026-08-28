S&P 500-Titel Estée Lauder Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Estée Lauder Companies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Estée Lauder Companies-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Estée Lauder Companies-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Estée Lauder Companies-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 90,91 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Estée Lauder Companies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,100 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 116,83 USD, da sich der Wert eines Estée Lauder Companies-Papiers am 27.08.2026 auf 106,21 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 16,83 Prozent vermehrt.

Estée Lauder Companies war somit zuletzt am Markt 38,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at