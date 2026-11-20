Wer vor Jahren in Estée Lauder Companies-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Estée Lauder Companies-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Estée Lauder Companies-Aktie bei 77,41 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Estée Lauder Companies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,292 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 101,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,47 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 31,47 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Estée Lauder Companies belief sich zuletzt auf 37,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at