Estée Lauder Companies Aktie
WKN: 897933 / ISIN: US5184391044
|Performance im Blick
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Estée Lauder Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Estée Lauder Companies von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Estée Lauder Companies-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Estée Lauder Companies-Aktie bei 77,41 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Estée Lauder Companies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,292 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 101,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,47 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 31,47 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Estée Lauder Companies belief sich zuletzt auf 37,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
|
20.11.26
|S&P 500-Titel Estée Lauder Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Estée Lauder Companies von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.11.26
|S&P 500-Titel Estée Lauder Companies-Aktie: Estée Lauder Companies schüttet weniger Dividende aus (finanzen.at)
|
17.11.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
17.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
17.11.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 liegt im Minus (finanzen.at)
|
17.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.11.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beendet den Montagshandel im Minus (finanzen.at)
|
16.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
|90,64
|-2,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.