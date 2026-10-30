Estée Lauder Companies Aktie
WKN: 897933 / ISIN: US5184391044
|Frühes Investment
|
30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Titel Estée Lauder Companies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Estée Lauder Companies von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Estée Lauder Companies-Papier statt. Der Schlusskurs des Estée Lauder Companies-Papiers betrug an diesem Tag 97,61 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,024 Estée Lauder Companies-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 108,81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 111,47 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 11,47 Prozent.
Der Marktwert von Estée Lauder Companies betrug jüngst 39,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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