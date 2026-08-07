S&P 500-Titel Estée Lauder Companies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Estée Lauder Companies von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurde das Estée Lauder Companies-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 91,22 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,096 Estée Lauder Companies-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Estée Lauder Companies-Aktien wären am 06.08.2026 93,72 USD wert, da der Schlussstand 85,49 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6,28 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Estée Lauder Companies eine Marktkapitalisierung von 31,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at